Адвокат Алмазбека Атамбаева требует допросить Текебаева и Бабанова

Адвокат Алмазбека Атамбаева требует допросить Текебаева и Бабанова

Адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев требует в рамках расследования дела о событиях 9 октября 2020 года допросить депутата Омурбека Текебаева и экс-премьер-министра Омурбека Бабанова в качестве свидетелей. Он пояснил 24.kg почему.

По его словам, сейчас дело находится на стадии расследования в следственной службе МВД. «6 ноября Омурбек Бабанов сказал, что, по словам самого экс-президента Сооронбая Жээнбекова, более половины участников митинга 9 октября были его сторонниками. Об этом говорил и Омурбек Текебаев в интервью журналисту Super.TV. Поэтому я ходатайствовал пригласить двух свидетелей и лишить Жээнбекова статуса экс-президента и неприкосновенности, чтобы вызвать на допрос и при необходимости устроить очную ставку. Сейчас мы ждем, чтобы наше ходатайство было рассмотрено», — сказал Замир Жоошев.

Отметим, по факту беспорядков 9 октября возбуждено уголовное дело. Обвиняемыми проходят Алмазбек Атамбаев, экс-глава аппарата президента Фарид Ниязов и бывший заместитель главы МВД Курсан Асанов.

Источник: 24.kg