Сыймык Жапыкеев: Вроде Финпол остается. Наберитесь терпения

Сыймык Жапыкеев: Вроде Финпол остается. Наберитесь терпения

Глава ГСБЭП похвалил работу ГКНБ, проделанную по задержанию депутата Жумалиева

Председатель ГСБЭП (Финполиции) Сыймык Жапыкеев, комментируя задержание депутата ЖК Кубанычбека Жумалиева, похвалил работу ГКНБ. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

«ГКНБ расследует и борется с особо тяжкими преступлениями, а Финпол — с экономическими. Хоть ГСБЭП и не удалось задержать депутата, но мы задержали его сыновей. Однако они вышли через суд.

Сегодня АКС задержала Жумалиева. С одной стороны, это было правильно. У ГКНБ много возможностей, есть свой СИЗО. Пускай сами расследуют объективно. АКС борется с коррупцией. Таков закон (подследственность).

Друзья, в последнее время распустилось много слухов обо мне. Давайте посидим спокойно, не поддаваясь провокациям. Мы не держимся за работу. Но вроде как Финпол остается. Призываю вас набраться терпения. Прошло время опоры на одни лишь деньги. Миллиардер Граф скончался из-за коронавируса, а миллиардер Жумалиев арестован.

Началась настоящая борьба с коррупцией. Молодцы ГКНБ!» - заключил глава ГСБЭП.

Напомним, накануне АКС ГКНБ задержала депутата ЖК Кубанычбека Жумалиева. Установлено, что чиновник, являясь депутатом и одновременно фактическим владельцем ММУ, используя свое влияние в лоббировании законопроектов в сфере образования, незаконно получил лицензию на право ведения образовательной деятельности.

Вместе с тем установлены факты незаконного обогащения, легализации преступных доходов и уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере со стороны Жумалиева. АКС нашла порядка 78 объектов недвижимости и различных компаний, в том числе торговые центры «Таатан», «ГОИН», образовательные и медицинские учреждения, гостиницы, месторождения полезных ископаемых, телерадиокомпанию и металлургический комбинат, принадлежащие нардепу, его родственникам и аффилированным лицам, которые ранее были выведены в частную собственность путем приватизации.

Источник: vesti.kg