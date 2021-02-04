Елизавета II поздравила Садыра Жапарова со вступлением в должность
Королева Великобритании пожелала новому президенту и народу Кыргызстана всего наилучшего
Королева Великобритании Елизавета II поздравила Садыра Жапарова со вступлением в должность президента Кыргызской Республики.
«Хотела бы искренне поздравить вас с инаугурацией в качестве президента Кыргызской Республики. Желаю вам и народу Кыргызстана всего наилучшего и надеюсь на дальнейшее развитие, укрепление связей между нашими странами», — говорится в поздравительном послании.
Отдел информационной политики
аппарата президента
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