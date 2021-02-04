Премьер-министр Узбекистана поздравил Марипова с назначением на пост главы правительства КР

Премьер-министр Узбекистана поздравил Марипова с назначением на пост главы правительства КР

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов направил поздравительную телеграмму Улукбеку Марипову, в связи с его назначением на пост главы правительства Кыргызстана.

Абдулла Арипов выразил надежду на расширение и укрепление взаимовыгодного сотрудничества по многим направлениям во благо народов двух стран.

Глава правительства Узбекистана пожелал Улукбеку Марипову здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Источник: Кабар