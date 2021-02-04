МВД вновь в былом обличии, не так ли?

В рамках реформы государственного управления вновь расформируются ряд министерств и ведомств.
Планируется вновь передать МВД право выдавать гражданам паспорта, свидетельства о рождении, свидетельства о заключении брака и т.д.
Кроме того, МВД вновь начнет выдавать водительские удостоверения, в структуру министерства внедрят службу по борьбе с экономическими преступлениями, миграционную службу. Насколько это правильно и оправдает себя?
Потому что раньше уже была такая структура. И чем это обернулось? Тогда решили что это неправильно и провели реформы, были внесены изменения, которые действуют сейчас. Конечно, сегодняшнее руководство страны хотят оптимизировать государственное управление, повысить эффективность работы государственных органов, снизить расходы государственного бюджета. Цели и стремления хорошие. Но не сделают ли они хуже, нагромоздив лишними функциями некоторые министерства и ведомства? К сожалению, никто не гарантирует, что будет все хорошо…
Источник: газета «Майдан.kg» №4 от 03.02.2021 / стр. 4
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