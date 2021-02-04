Депутат Сайдулла Нышанов покинул ряды партии «Ата-Мекен»

Депутат Сайдулла Нышанов покинул ряды партии «Ата-Мекен»

Сегодня, 4 февраля депутат Жогорку Кенеша Сайдулла Нышанов заявил о выходе из партии «Ата Мекен». Заявление сделано на заседании Жогорку Кенеша.

«Я выхожу из партии, но продолжу свою работу во фракции и как депутат Жогорку Кенеша», — сказал Нышанов.

При этом, депутат не стал объяснять причину выхода из партии «Ата Мекен».

Напомним, Сайдулла Нышанов стал депутатом Жогорку Кенеша III созыва в 2005 году. В состав V и VI созывов он избирался от партии «Ата Мекен».

Источник: Элгезит