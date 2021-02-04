Тилек Токтогазиев: Не чувствую себя использованным

Не чувствую себя использованным

Экс-министр сельского хозяйства сообщил, что теперь планирует просто отдохнуть

Экс-министр сельского хозяйства и мелиорации Тилек Токтогазиев в разговоре с Vesti.kg сказал, что новый глава правительства Улукбек Марипов пока не предлагал ему встретиться.

При этом бывший глава Минсельхоза отметил, что положительно оценивает своего преемника Аскара Жаныбекова.

В настоящее время Токтогазиев намерен отдохнуть.

- О встрече с Мариповым мне ничего неизвестно,- уточнил экс-министр. - Сейчас я планирую немного передохнуть, потому что все эти сто дней мы работали в режиме нон-стоп. Проделали работу по стабилизации цен, обеспечению продовольственной безопасности, по реформам внутри ведомства, по развитию цифровизации и прочее. Также мы инициировали ряд законопроектов. В частности, закон «О развитии аквакультуры» был одобрен в третьем чтении.

Кроме того, Тилек Токтогазиев добавил, что не чувствует себя использованным — по его мнению, Садыр Жапаров, будучи президентом, вправе принимать решения по кадровой политике.

- Честно говоря, Жапаров не говорил, что мне нужно временно исполнять обязанности,- продолжил он. - У нас была договоренность, что мне нужно поработать, изучая все внутренние процессы, а затем — приступить к большим реформам. Себя я использованным не чувствую. Нужно понимать, что прошли выборы президента. Он имеет право самостоятельно определять курс развития страны. Как говорится, каждый народ заслуживает своего правителя.

Напомним, в новом составе правительства не нашлось места некоторым активным участникам октябрьских событий 2020 года — Эльвире Сурабалдиевой, Тилеку Токтогазиеву, Максату Мамытканову и др.

Политолог Айнура Алымбекова считает, что Садыр Жапаров использовал указанных лиц для обретения дополнительной популярности.

- Эти ставленники были нужны Садыру Жапарову временно, чтобы укрепить его позицию после октябрьских событий, - сказала эксперт. - Тем самым он хотел удержать свою популярность на высоком уровне, чтобы его поддержали те группы, которые поддерживают Токтогазиева, то есть городская молодежь. Женская аудитория, например, поддерживает Сурабалдиеву, у Жапыкеева тоже много сторонников. У Садыра Жапарова была цель стать президентом, поэтому он их временно использовал.

Накануне новый глава правительства Улукбек Марипов заявил, что намерен встретиться с Сурабалдиевой и Токтогазиевым, однако не уточнил, с какой целью.

Источник: vesti.kg