(Видео) Артем Новиков: Я не стремился занять пост премьер-министра

Бывший и.о. главы кабмина попросил граждан поддержать новый состав правительства

Первый-вице-премьер-министр Артем Новиков попросил поддержать новое правительство. Об этом он заявил в ходе прямого эфира в соцсети Facebook.

По его словам, у него не было личных амбиций стать премьер-министром.

«Несмотря на короткое время нашей работы, зная и понимая, что в правительстве будут изменения, мы работали, не покладая сил. Искали пути стабилизации экономики, боролись со второй волной глобальной пандемии, обеспечивали бесперебойное прохождение ОЗП, а также другие обязательства правительства. Скажу честно и откровенно - у меня не было личных амбиций, и тем более я не стремился занять пост премьер-министра. Мы работали ради будущего нашей страны, и я думаю, нам удалось заложить основы масштабных реформ в экономике и предпринимательском секторе», - сказал Новиков.

Чиновник рассказал, что новый глава кабмина предложил ему стать первым вице-премьером.

«Марипов оказал мне доверие и предложил сохранить за собой должность первого вице-премьера. Я прошу вас дать возможность новому премьер-министру реализовать свою программу и поддержать новую команду правительства. Я остаюсь с вами, дорогие друзья, постараюсь быть так же доступным», - пообещал .Новиков.

Кроме того, он проинформировал, что с 8 февраля будет количество авиарейсов в Россию увеличится до шести.

Источник: Вести