Не будет прощения замешанным в коррупции!

Не будет прощения замешанным в коррупции!

Об этом президент КР Садыр Жапаров заявил на встрече с руководителями аппарата президента и структурных органов. На заседании также шел разговор о приоритетных направлениях.

Садыр Жапаров считает, что нужно упразднить государственные органы, дублирующие функции друг друга, повысить эффективность их работы. По словам главы государства, при проведении таких реформ нужно уделить внимание двум вещам. Во-первых, нужно обуздать коррупцию в государственных органах, во-вторых, максимально предотвращать возникновение бюрократии и административной волокиты. Задачи и поручения должны быть своевременно выполняться государственными органами, уделять внимание профессионализму при подборе кадров.

В ходе заседания президент остановился на вопросе, который озвучивался и до этого. Будут привлекаться к ответственности все граждане, нарушившие закон и замешанные в коррупции, несмотря на наличие родственных, дружеских и других связей.

Источник: газета «Майдан.kg» №4 от 03.02.2021 / стр. 4