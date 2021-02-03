Миша байке готов оказать помощь!

Миша байке готов оказать помощь!

Бывший президент-реформатор Грузии Михаил Саакашвили готов помочь с решением проблем Кыргызстана. Об этом сообщил обратившийся к президенту КР Садыру Жапарову представитель организации «Офис простых решений и результатов» Жапар Усенов.

«Сейчас перед новым руководством страны стоят серьезные вызовы: это вопрос пополнения бюджета, привлечения инвестиций и создание новых рабочих мест. Офис простых решений и результатов, возглавляемый Михаилом Саакашвили готов предоставить концепции и наработки реформ по вышеуказанным вопросам и не только», — сказал Ж. Усенов.

Бывший президент Грузии и до этого предлагал Кыргызстану помочь с развитием экономики Кыргызстана и с улучшением условий жизни населения. Тем самым он во второй раз предлагает свои услуги. Мы нем можем сказать, будет ли новое руководство прислушиваться к советам политика-реформатора, экс-президента. Но было бы не лишним воспользоваться опытом, знаниями человека, сумевшим провести реформы в своей стране.

Источник: газета «Майдан.kg» №4 от 03.02.2021 / стр. 4