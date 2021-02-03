Дело Аскарбека Шадиева выделять не будут. Суд отклонил ходатайство адвокатов
В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
Суд постановил не выделять в отдельное производство уголовное дело по незаконному обогащению в отношении бывшего депутата Жогорку Кенеша Аскарбека Шадиева.
«Аскарбек Шадиев выехал за пределы Кыргызстана 28 апреля 2018 года, ему заочно вынесено постановление о подозрении в совершении преступления. Он скрылся от органов следствия. Заочно также Шадиева в совокупности приговорили к 13 годам лишения свободы и штрафу в 60 тысяч сомов. Суд считает, что доводы адвокатов о выделении его дела в отдельное производство несостоятельны. Оснований для этого нет», — резюмировал председательствующий на процессе.
Ранее адвокаты Аскарбека Шадиева подали ходатайство о выделении его дела в отдельное производство.
Напомним, что суд объединил уголовные дела, где фигурантом проходит бывший глава государства Алмазбек Атамбаев. В частности, прокуроры просили объединить дела по незаконному обогащению, где обвиняемым также проходит бывший депутат парламента Аскарбек Шадиев, а также эпизод с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Дело связано с Субихи Пархати. В 2017-м Алмазбек Атамбаев, по версии следствия, получил от него 54 миллиона сомов за продажу ОсОО «НПФ «Форум».
Источник: 24.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!