Улукбек Марипов: На 5 600 сомов прожить можно, но сложно

Дастан Бекешев поинтересовался у будущего премьера, сможет ли тот прожить на прожиточный минимум

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев спросил у кандидата на пост премьер-министра Улукбека Марипова, сможет ли тот прожить на 5 600 сомов в месяц.

В свою очередь Марипов ответил утвердительно.

«Прожить на эту сумму можно, но сложно. Понял ваш вопрос. Вы говорите о прожиточном минимуме»,- сказал кандидат в премьеры.

Бекешев возмущенно отреагировал на реплику Марипова, заявив, что правительство обманывает общественность.

«По какой причине мы продолжаем обманывать народ? Правительство закрепляет эту сумму в качестве прожиточного минимума, как будто на эти деньги возможно прожить»,- продолжил парламентарий.

«Это из-за безысходности. Мы пересмотрим вопрос»,- пообещал Марипов.

Источник: Вести