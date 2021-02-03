Улукбек Марипов: На 5 600 сомов прожить можно, но сложно

Дастан Бекешев поинтересовался у будущего премьера, сможет ли тот прожить на прожиточный минимум
Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев спросил у кандидата на пост премьер-министра Улукбека Марипова, сможет ли тот прожить на 5 600 сомов в месяц.
В свою очередь Марипов ответил утвердительно.
«Прожить на эту сумму можно, но сложно. Понял ваш вопрос. Вы говорите о прожиточном минимуме»,- сказал кандидат в премьеры.
Бекешев возмущенно отреагировал на реплику Марипова, заявив, что правительство обманывает общественность.
«По какой причине мы продолжаем обманывать народ? Правительство закрепляет эту сумму в качестве прожиточного минимума, как будто на эти деньги возможно прожить»,- продолжил парламентарий.
«Это из-за безысходности. Мы пересмотрим вопрос»,- пообещал Марипов.
Источник: Вести
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