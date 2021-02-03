Депутат недоволен кандидатурой на пост министра энергетики и промышленности

Депутат недоволен кандидатурой на пост министра энергетики и промышленности

Депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков 3 февраля выразил недовольство кандидатурой Кубанычбека Турдубаева на пост министра энергетики и промышленности в ходе пленарного заседания, где рассматривают новую структуру правительства.

Он спросил у кандидата в премьер-министры Улукбека Марипова, кто предложил министра энергетики.

Советник президента по энергетике, сообщил У.Марипов, добавив, что тоже хорошо знает его.

Что будет с Нацэнергохолдингом, спросил Р.Момбеков.

Как сообщил У.Марипов, надо изменить несколько законов и по 9 энергокомпаниям будут кардинальные изменения — вместо 27 членов совета директоров будет три члена совета директоров и, предварительно, по итогам оптимизации будет экономия около 2 млрд сомов.

Нацэнергохолдинг работает за счет отчислений энергокомпаний, если будут сокращены СД, то вопрос госзакупок будет централизован в этой сфере, рассказал У.Марипов.

Р.Момбеков назвал Нацэнергохолдинг «аппендицитом» для бюджета.

У.Марипов предложил провести обсуждение по данному вопросу после создания Минэнерго.

Источник: www.tazabek.kg