Депутат недоволен кандидатурой на пост министра энергетики и промышленности
Депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков 3 февраля выразил недовольство кандидатурой Кубанычбека Турдубаева на пост министра энергетики и промышленности в ходе пленарного заседания, где рассматривают новую структуру правительства.
Он спросил у кандидата в премьер-министры Улукбека Марипова, кто предложил министра энергетики.
Советник президента по энергетике, сообщил У.Марипов, добавив, что тоже хорошо знает его.
Что будет с Нацэнергохолдингом, спросил Р.Момбеков.
Как сообщил У.Марипов, надо изменить несколько законов и по 9 энергокомпаниям будут кардинальные изменения — вместо 27 членов совета директоров будет три члена совета директоров и, предварительно, по итогам оптимизации будет экономия около 2 млрд сомов.
Нацэнергохолдинг работает за счет отчислений энергокомпаний, если будут сокращены СД, то вопрос госзакупок будет централизован в этой сфере, рассказал У.Марипов.
Р.Момбеков назвал Нацэнергохолдинг «аппендицитом» для бюджета.
У.Марипов предложил провести обсуждение по данному вопросу после создания Минэнерго.
Источник: www.tazabek.kg
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