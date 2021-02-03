Талант Мамытов: Депутаты помогли стране вернуться в правовое поле
Спикер ЖК поблагодарил народных избранников и пожелал успехов Садыру Жапарову
Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов поблагодарил депутатов за их работу с октября 2020 года. В своей речи торага отметил, что Жогорку Кенеш был единственным легитимным органом.
«Кыргызский народ, в том числе и мы — депутаты — столкнулись с большими испытаниями и сохранили стабильность, а также мирную обстановку в стране. Недавно прошли выборы президента и референдум. Садыр Жапаров избран президентом Кыргызстана. Сегодня начинается новая страница в истории республики. Депутаты в непростое время взяли на себя ответственность и смогли вернуть страну в правовое поле»,- отметил Мамытов.
Кроме того, спикер подчеркнул, что приложил необходимые усилия для выполнения своей работы.
Источник: vesti.kg
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