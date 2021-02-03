Жогорку Кенеш рассматривает новый состав правительства
В случае поддержки со стороны парламента Садыр Жапаров должен подписать указ о назначении министров
Депутаты Жогорку Кенеша на пленарном заседании рассматривают кандидатуру Улукбека Марипова на пост главы кабмина и новую структуру правительства. Ранее кандидат в премьеры представил список членов кабинета министров, указав, что их количество сократилось.
Ранее профильный комитет ЖК единогласно поддержал Марипова.
В случае если палата поддержит Марипова, президент Садыр Жапаров должен подписать указ о формировании нового кабмина.
Накануне депутат ЖК Дастан Бекешев опубликовал на своей странице в Фейсбуке новый состав правительства:
Улугбек Марипов - премьер - министр
Артем Новиков - первый вице-премьер-министр
Улугбек Кармышаков - министр экономики и финансов, вице-премьер - министр
Жениш Асанкулов - глава аппарата правительства
Таалайбек Омуралиев - министр обороны
Руслан Казакбаев - министр иностранных дел
Асель Чынбаева - министр юстиции
Алымкадыр Бейшеналиев - министр здравоохранения и социального развития
Алмазбек Бейшеналиев - министр образования и науки
Кайрат Иманалиев - министр культуры, информации, спорта и молодежной политики
Бообек Ажикеев - министр чрезвычайных ситуаций
Улан Ниязбеков - министр внутренних дел
Гульмира Абдралиева - министр транспорта, архитектуры и коммуникации
Кубанычбек Турдубаев - министр энергетики и промышленности
Камчыбек Ташиев - председатель ГКНБ.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!