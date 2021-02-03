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Политика
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Жогорку Кенеш рассматривает новый состав правительства

Жогорку Кенеш рассматривает новый состав правительства

В случае поддержки со стороны парламента Садыр Жапаров должен подписать указ о назначении министров

Депутаты Жогорку Кенеша на пленарном заседании рассматривают кандидатуру Улукбека Марипова на пост главы кабмина и новую структуру правительства. Ранее кандидат в премьеры представил список членов кабинета министров, указав, что их количество сократилось.

Ранее профильный комитет ЖК единогласно поддержал Марипова.

В случае если палата поддержит Марипова, президент Садыр Жапаров должен подписать указ о формировании нового кабмина.

Накануне депутат ЖК Дастан Бекешев опубликовал на своей странице в Фейсбуке новый состав правительства:

Улугбек Марипов - премьер - министр

Артем Новиков - первый вице-премьер-министр

Улугбек Кармышаков - министр экономики и финансов, вице-премьер - министр

Жениш Асанкулов - глава аппарата правительства

Таалайбек Омуралиев - министр обороны

Руслан Казакбаев - министр иностранных дел

Асель Чынбаева - министр юстиции

Алымкадыр Бейшеналиев - министр здравоохранения и социального развития

Алмазбек Бейшеналиев - министр образования и науки

Кайрат Иманалиев - министр культуры, информации, спорта и молодежной политики

Бообек Ажикеев - министр чрезвычайных ситуаций

Улан Ниязбеков - министр внутренних дел

Гульмира Абдралиева - министр транспорта, архитектуры и коммуникации

Кубанычбек Турдубаев - министр энергетики и промышленности

Камчыбек Ташиев - председатель ГКНБ.

Источник: vesti.kg

           

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