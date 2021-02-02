Профильный комитет ЖК одобрил структуру, состав и программу правительства Улукбека Марипова

Профильный комитет ЖК одобрил структуру, состав и программу правительства Улукбека Марипова

Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша одобрил Улукбека Марипова на пост премьер-министра.

Также комитет одобрил структуру, состав и программу правительства.

Проект нового правительство выглядит следующим образом:

- премьер-министра КР Улукбек Марипов;

- первый вице-премьер-министр – Артем Новиков;

- министр экономики и финансов – вице-премьер-министр – Улукбек Карымшаков;

- руководитель аппарата правительства - министр – Жениш Асанкулов;

- министр обороны (по согласованию с президентом) – Таалайбек Омуралиев;

- министр иностранных дел – Руслан Казакбаев;

- министр юстиции – Асель Чынбаева;

- министр здравоохранения и социального развития – Алымкадыр Бейшеналиев;

- министр образования и науки – Алмазбек Бейшеналиев;

- министр культуры, информации, спорта и молодежной политики – Кайрат Иманалиев;

- министр чрезвычайной ситуации – Бообек Ажиев;

- министр внутренних дел – Улан Ниязалиев;

- министр транспорта, архитектуры и коммуникаций – Гулмира Абдралиева;

- министр энергетики и промышленности – Кубанычбек Турдубаев;

- министр сельского, водного хозяйств и развития регионов – Аскарбек Джаныбеков;

- председатель Государственного комитета национальной безопасности (по согласованию с президентом) – Камчыбек Ташиев.

Источник: Кабар