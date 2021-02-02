Профильный комитет ЖК одобрил структуру, состав и программу правительства Улукбека Марипова
Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша одобрил Улукбека Марипова на пост премьер-министра.
Также комитет одобрил структуру, состав и программу правительства.
Проект нового правительство выглядит следующим образом:
- премьер-министра КР Улукбек Марипов;
- первый вице-премьер-министр – Артем Новиков;
- министр экономики и финансов – вице-премьер-министр – Улукбек Карымшаков;
- руководитель аппарата правительства - министр – Жениш Асанкулов;
- министр обороны (по согласованию с президентом) – Таалайбек Омуралиев;
- министр иностранных дел – Руслан Казакбаев;
- министр юстиции – Асель Чынбаева;
- министр здравоохранения и социального развития – Алымкадыр Бейшеналиев;
- министр образования и науки – Алмазбек Бейшеналиев;
- министр культуры, информации, спорта и молодежной политики – Кайрат Иманалиев;
- министр чрезвычайной ситуации – Бообек Ажиев;
- министр внутренних дел – Улан Ниязалиев;
- министр транспорта, архитектуры и коммуникаций – Гулмира Абдралиева;
- министр энергетики и промышленности – Кубанычбек Турдубаев;
- министр сельского, водного хозяйств и развития регионов – Аскарбек Джаныбеков;
- председатель Государственного комитета национальной безопасности (по согласованию с президентом) – Камчыбек Ташиев.
Источник: Кабар
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