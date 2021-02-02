Садыр Жапаров: Пора перестать делиться на акаевских или бакиевских кадров, иначе специалистов придется искать на другой планете

Президент отметил, что участие в октябрьской революции не гарантирует пожизненное занятие должности

Садыр Жапаров считает, что пора отказаться от старых представлений и прекратить делить кадры на акаевских, бакиевских, атамбаевских или жээнбековских, иначе, по мнению президента, придется искать кадры на другой планете. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети Instagram.

— Мы совершили революцию для того, чтобы улучшить нашу страну, усовершенствовать систему государственного управления, прекратить воровство из казны, оптимизировать излишние органы, — написал он. — Давайте не будем говорить: «Я совершил революцию, поэтому должен оставаться на этой должности пожизненно, ее нельзя упразднять».

Жапаров отметил, что настало время отказаться от старых понятий в кадровой политике.

— С точки зрения кадровой политики давайте откажемся от старых представлений — это был акаевский, это был бакиевский, это был атамбаевский или жээнбековский кадр, — продолжил он. — Если мы так продолжим, то не сможем найти в нашей стране грамотных специалистов. Придется искать кадров из другой планеты.

Садыр Жапаров также отметил, что сейчас в министерства берут настоящих специалистов, а не по знакомству, как это было раньше.

— Хотел бы ответить тем, кто критикует того или иного претендента на министерскую должность, говоря, что он враждебно относился к Садыру Жапарову и способствовал его аресту: сейчас не время для того, чтобы враждовать или родниться, — напомнил президент. — Забудьте, что было ранее ради народа, ради будущего государства. Будем терпеливы. Всевышний на стороне терпеливых. Мы привлекаем в каждое министерство не по знакомству как раньше, а специалистов из этих отраслей. Каждый должен заниматься своим делом. Если они продолжат по старой привычке воровать, их немедленно арестуют.

Жапаров считает, что даже сокращенное количество министерств — все равно много для маленького Кыргызстана.

— Самое главное, сегодня действуют 48 министерств, комитетов, агентств и других ведомств, — уточнил он. — Вот уже 30 лет сложилось так, что если кому-то не досталось должности, то сразу создают министерство. Они тратят миллиарды из казны, при этом не принося никакой пользы людям. Мы все лишнее сократили, осталось всего 12 министерств. Только за счет энергосистемы будет сэкономлено 2 миллиарда сомов. Для маленького Кыргызстана и 12 министерств много. Но пока мы сделали так. Мы действуем по принципу «семь раз отмерь, один раз отрежь».

Источник: vesti.kg