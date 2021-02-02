Толгонай Стамалиева рассказала, куда и зачем вылетел Сооронбай Жээнбеков

Толгонай Стамалиева рассказала, куда и зачем вылетел Сооронбай Жээнбеков

Пресс-секретарь экс-президента Сооронбая Жээнбекова Толгонай Стамалиева рассказала 24.kg подробности того, куда и зачем вылетел бывший глава государства.

По ее словам, Сооронбай Жээнбеков отправился в Мекку для совершения малого хаджа — Умры. «Он с супругой утром вылетел в Стамбул, далее последует в Джидда (Саудовская Аравия).

Отметим, что поездку экс-президент Сооронбай Жээнбеков совершает по приглашению короля Саудовской Аравии. Он ее планировал с ноября 2020 года. Из-за пандемии для паломников въезд был ограничен, и, согласно процедуре, для совершения данного визита необходимо получение официального приглашения. Приглашение поступило на начало февраля 2021-го», — отметила Толгонай Стамалиева.

Малый хадж продолжится более 10 дней, после чего Сооронбай Жээнбеков вернется в Бишкек.

Толгонай Стамалиева

На днях стало известно, что Сооронбая Жээнбекова вызывают в Первомайский районный суд Бишкека для дачи показаний по делу экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

Кроме того, с требованием привлечь Жээнбекова к уголовной ответственности в МВД и ГКНБ обратились участники октябрьских событий. Они считают, что экс-президент не имел права давать приказ о силовом разгоне митинга 5 октября.

Источник: 24.kg