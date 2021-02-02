Улукбек Марипов обещает не вмешиваться в кадровую политику министерств
Парламентский комитет по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам рассматривает кандидатуру Улукбека Марипова на пост премьер-министра.
Он заявил, что не будет вмешиваться в кадровую политику министерств и ведомств. В то же время требования к руководителям будут строгие.
«Все министры будут сами назначать своих заместителей. Конечно, эти кадры будут проверяться на предмет незапятнанной биографии. Я вмешиваться не буду, но требования будут соответствующие», — сказал Улукбек Марипов.
Напомним, нововведения предполагают создание 12 министерств и одного государственного комитета. Государственные службы и агентства упраздняются. Ликвидируются должности вице-премьер-министров по экономическим, социальным вопросам и силовому блоку.
Источник: 24.kg
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