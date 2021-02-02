Садыр Жапаров не будет ради революционеров менять своё решение по кадрам

Садыр Жапаров не будет ради революционеров менять своё решение по кадрам

Президент Садыр Жапаров прокомментировал формирование нового правительства на своей странице в Facebook:

“Уважаемые кыргызстанцы!

Мы совершили революцию для того, чтобы улучшить нашу страну, усовершенствовать систему государственного управления, прекратить воровство из казны, оптимизировать излишние органы. Давайте не будем говорить «я совершил революцию, поэтому должен оставаться на этой должности пожизненно, ее нельзя упразднять».

Это во-первых.

Во-вторых, с точки зрения кадровой политики, давайте откажемся от старых представлений – это был Акаевский, это был Бакиевский, это был Атамбаевский или Жээнбековский кадр. Если мы так продолжим, то не сможем найти в нашей стране грамотных специалистов.

Придется искать кадров из другой планеты.

В-третьих, я хотел бы ответить тем, кто критикует того или иного претендента на министерскую должность говоря, что он враждебно относился к Садыру Жапарову и способствовал его аресту: сейчас не время для того чтобы враждовать или родниться. Забудьте, что было ранее ради народа, ради будущего государства. Будем терпеливы. Всевышний на стороне терпеливых.

Мы привлекаем в каждое министерство не по знакомству как раньше, а специалистов из этих отраслей. Каждый должен заниматься своим делом. Если они продолжат по старой привычке воровать, их немедленно арестуют.

Это в-третьих.

В-четвертых, самое главное, сегодня действуют 48 министерств, комитетов, агентств и других ведомств. Вот уже 30 лет сложилось так, что если кому-то не досталось должности, то сразу создают министерство. Они тратят миллиарды из казны, при этом не принося никакой пользы людям. Как видно из таблицы, мы все лишнее сократили, осталось всего 12 министерств. Только за счет энергосистемы будет сэкономлено 2 миллиарда сомов. Для маленького Кыргызстана и 12 министерств будет много. Но пока мы сделали так.

Мы действуем по принципу «семь раз отмерь, один раз отрежь».

Давайте не будем попирать интересы 6,5 миллионов человек ради интересов одного революционера”.

Источник: govori.tv