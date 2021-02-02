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Новый кабмин: 2 вице-премьера, 14 министерств, два из них возглавят женщины

Новый кабмин: 2 вице-премьера, 14 министерств, два из них возглавят женщины

Два вице-премьера, 14 министерств и два из них возглавят женщины - депутаты Жогорку Кенеша утверждают новый состав и структуру правительства.

Сегодня, 2 февраля, проходит заседание Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша КР.

Депутат ЖК Дастан Бекешев опубликовал в соцсетях список министерств и их предполагаемых руководителей.

Новый кабмин: 2 вице-премьера, 14 министерств, два из них возглавят женщины

Согласно документу,

 

  1. премьер-министр Улукбек Марипов
  2. первый вице-премьер-министр Артем Новиков
  3. министр экономики и финансов (вице-премьер) Улукбек Кармышаков
  4. руководитель аппарата правительства Жениш Асанкулов
  5. министр обороны Таалайбек Омуралиев
  6. министр иностранных дел Руслан Казакбаев
  7. министр юстиции Асель Чынбаева
  8. министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев
  9. министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев
  10. министр культуры, молодежи, информации и спорта Кайрат Иманалиев
  11. министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев
  12. министр внутренних дел Улан Ниязбеков
  13. министр транспорта, архитектуры и коммуникаций Гульмира Абдралиева
  14. министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев
  15. министр сельского, водного хозяйства и регионального развития Аскарбек Джаныбеков
  16. председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев.

 

"Почти полгода уйдёт лишь на то, чтоб все министерства заработали в полной мере после рисований структуры правительства. Так было, есть и будет", - прокомментировал изменения в структуре кабмина Дастан Бекешев.

Источник: vb.kg

           

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