Сыймык Жапыкеев: Друзья, неужели Финпол сдастся?!

Глава ГСБЭП недоволен тем, что суд освободил сыновей депутата Жумалиева
Председатель ГСБЭП (Финполиции) Сыймык Жапыкеев на фоне слухов о том, что служба перейдет в ведение МВД, опубликовал на своей странице в соцсети Facebook пост следующего содержания.
«Народ поддерживает Финпол. Жумалиев хотел за один день дать 100 млн сомов и 800 тыс долларов инвестора за освобождение детей. Мы не согласились. Хотели больше денег потребовать. Но Первомайский райсуд отпустил их. В бюджет не поступила ни одна копейка. Его дети вышли из-под стражи.
Друзья, неужели Финпол сдастся? Как нам поступить, напишите свои мысли», - обратился Жапыкеев к подписчикам.
Глава ГСБЭП прикрепил к публикации картинку с подписью «Руки прочь от Финпола! Финпол мешает только депутатам и большим чиновникам».
Напомним, накануне информагентство Kaktus.media со ссылкой на источники сообщило том, что в ближайшее время Финполицию расформируют, и ее обязанности передадут Министерству внутренних дел. Вместе с тем отмечалось, что ГРС и ГП "Унаа" также перейдут в структуру МВД.
Источник: vesti.kg
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