«Знаете, кто я?! Я спешу на инаугурацию!». Автор скандального видео с депутатом Жолдошбаевым рассказал подробности инцидента

Парламентарий пообещал оплатить ремонт припаркованной машины, которую задел его внедорожник
В день инаугурации Садыра Жапарова депутат ЖК Камчыбек Жолдошбаев стал «героем» нашумевшего видео, где он, сидя на заднем сидении своего внедорожника, показывает на камеру свое удостоверение, затем складывает пальцы в дулю, бранится и уезжает.
Vesti.kg удалось связаться с автором резонансного видео, гражданином И.Т., которому нардеп, собственно, и адресовал неприличный жест.
— Авария произошла утром в 8:45, — вспоминает собеседник. — ДТП произошло с участием машин марки Lexus 570 и Mercedes. Виноваты были обе машины. Lexus мчался с большой скоростью, из-за гололеда водитель не справился с управлением, врезался в Mercedes, а затем еще и зацепил другую машину на парковке. Я выбежал и начал снимать происходящее на видео.
Парень рассказывает, что когда водитель депутата собрался уезжать, заверив, что приедет обратно, он попросил того оставить свой номер.
— Затем вышел водитель Lexus 570, мы попросили его оставить хотя бы номер, на что
водитель на матах объяснил, что спешит и скоро приедет обратно, — продолжил И.Т. — Далее шофер сел в машину, открыл заднее окно, а оттуда показался Камчыбек Жолдошбаев, который начал на нас наезжать со словами «Вы знаете, кто я? Я спешу на инаугурацию президента! Уходите!». Далее, как все уже знают, он показал корочку, затем дулю, обматерил и уехал.
Кроме того, редакция Vesti.kg связалась и с владельцем авто, находившегося на обочине.
— Машину собираюсь отвезти на ремонт, — ответил хозяин авто А.Б.. — Камчыбек Жолдошбаев пообещал все оплатить.
Источник: vesti.kg
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