Заявление против Сооронбая Жээнбекова направили в ГКНБ и МВД

Ранее пострадавшие в ходе октябрьских событий обратились в Генпрокуратуру

Пострадавшие во время митинга 5-6 октября обратились в Генеральную прокуратуру с заявлением о привлечении экс-президента Сооронбая Жээнбекова к уголовной ответственности. Его обвиняют в даче приказа правоохранительным органам на силовой разгон демонстрантов.

В этой связи Vesti.kg обратилась в Генпрокуратуру за комментарием.

— Сегодня обращение было направлено в следственные службы ГКНБ и МВД для организации проверки в рамках ранее возбужденных дел по фактам массовых беспорядков, то есть применения спецсредств для разгона митингующих 5-6 октября. Результаты следствия будут сообщены со стороны указанных органов, — ответили в надзорном ведомстве.

Отметим, что потерпевшие во время октябрьских митингов просят лишить Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента. Кроме того, для защиты своих прав и интересов они создали Общественное объединение «Героев Октябрьской Народной Революции «Кыргыз Умуту».

Источник: vesti.kg