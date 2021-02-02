Сегодня профильный комитет ЖК рассмотрит структуру и состав правительства

Как отмечает вице-спикер, «изменения будут очень крутые»

Сегодня профильный комитет ЖК рассмотрит программу, структуру и состав нового правительства. Об этом накануне в соцсети Facebook написала вице-спикер парламента Аида Касымалиева.

Кроме того, она отметила, что точного проекта не видела, но «изменения будут очень крутые».

Напомним, вчера коалиция большинства единогласно одобрила кандидатуру Улугбека Марипова на должность премьер-министра.

Источник: vesti.kg