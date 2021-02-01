Кандидат на пост премьера Марипов рассказал про кадровую политику
Какие изменения будут сделаны по кадровой политике, спросил депутат Кожобек Рыспаев у кандидата на пост премьер-министра Улукбека Марипова.
Коалиция большинства Жогорку Кенеша рассматривает кандидатуру Улукбека Марипова на должность главы правительства.
«Сейчас модно устраиваться на работу по знакомству. Будет ли отдельная база по этому вопросу?» - спросил депутат.
У.Марипов отметил, что среди 5 указов президента есть указ по кадровой политике.
«Не зря вышел этот указ. Президент также указывал, что кадры будут приниматься по комиссии, конкурсу. Я хочу отметить, что не будем смотреть на детей богатых, чиновников. Нам нужны молодые, новые кадры. Все решают кадры», - сказал он.
«Вот возьмем Минздрав. Начиная статс-секретаря до начальника управления не специалисты по своему делу. Как будут решаться эти вопросы? Они ведь тоже через конкурс пришли», - спросил Рыспаев.
«На сегодняшний день во многих министерствах между министрами и стат-секретарями есть противоречие. Этот вопрос также обсудили. Возможно, будут сокращения», - ответил У.Марипов.
Источник: kg.akipress.org
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