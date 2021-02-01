Мыктыбек Арстанбек: Я буду помогать Садыру Жапарову, но подхалимством заниматься меня не учили

Я буду помогать Садыру Жапарову, но подхалимством заниматься меня не учили

Кандидат в президенты считает, что в Конституции КР очень много пробелов, которые нужно устранять, а Конституционный совет состоит из некомпетентных специалистов

Кандидат в президенты Мыктыбек Арстанбек говорит, что в Конституции КР много пробелов, которые нужно устранить, а Конституционный совет состоит из некомпетентных специалистов. Об этом политик сообщил в прямом эфире в соцсети Instagram.

— Многие говорят, чтобы я помогал президенту Садыру Жапарову, — сказал Арстанбек. — Мы должны понимать, что такое помощь. Если это подхалимство, то я этого не умею, мой отец меня этому не учил. Но я журналист, политолог, общественный деятель и могу освещать проблемы в обществе через свои социальные сети. У президента много болельщиков. Мы устали и хотим, чтобы эти его помощники не подвели его к яме и не столкнули.​

Мыктыбек Арстанбек также обратился к главе государства с обращением.​

— Хотел бы обратиться к президенту по поводу того, что школьников в платках не пускают в школу, — отметил политолог. — Мы должны придать этой проблеме внимание. Некоторые директора школ насыщены светским экстремизмом и навязывают свое видение другим ученикам. Нужно спасать детей. Пусть они не видят насилия со стороны учителей-атеистов.​

Он также заметил, что Конституционный совет состоит из специалистов, которые некомпетентны в своей области.​

— Мы попросили у Конституционного совета уделить нам немного времени, чтобы мы могли высказать свои идеи. Просили их убрать в Конституции статус светского государства, потому что многих девушек в платках не берут на работу. Конституционный совет нас не поддержал. Мы осознали, что понимание об исламе у них очень низкое. За все совещание мы только и слышали их слова о том, что платок - это одежда арабов. После 6 октября, во время нестабильной ситуации, некоторые люди обратились к президенту с просьбой написать Конституцию и президент должен был согласиться, потому что обстановка была таковой. Сейчас если Жогорку Кенеш примет данную Конституцию, то она будет непригодна.​

Источник: vesti.kg