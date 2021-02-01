(Видео) Саясатка саякат: Президент США Дж. Байден и новая геополитика

Саясатка саякат: Президент США Дж. Байден и новая геополитика
- Подробности
- Политика
-
- Просмотров: 27
|01.02.2021
|Курс
|USD
|84.80
|EUR
|102.72
|RUB
|1.11
|JPY
|8.18
|CNY
|13.09
Т.Акун: Азимбек Анаркулович акыркы мезгилде эсепсиз кайрылууларды жазып, билдирүүлөрдү жасады. Бул жагынан ал чоң катачылык кылып, мамлекеттик кызматтын этикетин сактабай, мамлекеттик кызматтын кадырына доо кетирип жатат.
Саясатка саякат: Президент США Дж. Байден и новая геополитика
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!