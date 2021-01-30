Марлен Маматалиев: Есть очень богатые депутаты, которые отказались покупать себе компьютеры со словами «не мы же ломали»

Нардеп рассказал, что не все коллеги согласились «скинуться» на ремонт в Белом доме и купить технику после беспорядков
Депутат ЖК Марлен Маматалиев в беседе с Vesti.kg рассказал, что некоторые, даже очень богатые, депутаты отказались за свой счет ремонтировать собственные кабинеты в Белом доме и покупать себе компьютеры.
— После недавних волнений сначала из бюджета собирались выделить большую сумму денег на ремонт депутатских кабинетов и закупку компьютеров, — напомнил нардеп. — Чтобы не трогать госбюджет, мы отказались и решили сделать все это за свои личные деньги. Было предложено, чтобы каждый депутат сам сделал себе ремонт и купил компьютер. В итоге около 80 моих коллег на это согласились. Кто-то вкладывал по 200 тысяч, иные по 50. В начале было тяжело со сбором, но в итоге большинство поддержало. Мы сделали ремонт не только в своих кабинетах, но и отремонтировали наружные, а также внутренние стекла, двери, которые были сломаны во время беспорядков.
Вместе с тем Маматалиев отмечает, что не всем коллегам пришлась по вкусу подобная идея.
— Есть депутаты, которые отказались покупать компьютеры и делать ремонт в силу разных обстоятельств, — продолжил народный избранник. — Я понимаю только тех, кто реально не может выделить деньги, потому что имеет кредит или должен оплачивать контракт. Есть, к сожалению, и очень богатые депутаты, у которых деньги имеются, но они отказались покупать компьютер и делать ремонт со словами «не я же ломал». По ремонту отказались 40 человек, а по компьютерам 20.
Марлен Маматалиев признается, что за депутатов, отказавшихся платить, раскошелиться пришлось остальным парламентариям.
— Мы были вынуждены сделать ремонт в кабинетах тех депутатов, которые отказались ремонтировать, — продолжил он. — И компьютеры мы также будем закупать им на свои деньги, так как не можем, чтобы из-за отсутствия компьютеров снижалась эффективность работы Жогорку Кенеша. Во время ремонта несколько компаний оказали нам помощь, а сейчас нашлись ребята, которые хотят помочь нам в покупке техники.
Назвать имена коллег, которые отказались тратиться на ремонт собственных кабинетов и покупку компьютеров, Марлен Маматалиев отказался.
Источник: vesti.kg
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