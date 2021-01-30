Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил Садыра Жапарова с избранием на пост Президента

Бишкек, "Саясат. kg". Пусть оказанная Вам народная поддержка вдохновляет и даёт энергию для достижения всех намеченных целей.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил Садыра Жапарова с избранием на пост Президента Кыргызской Республики.

«Желаю Вам активной и плодотворной деятельности на ответственном посту, успехов во всех начинаниях, направленных на укрепление и всестороннее развитие кыргызского государства. Пусть оказанная Вам народная поддержка вдохновляет и даёт энергию для достижения всех намеченных целей. Крепкого Вам здоровья, оптимизма и удачи. Надеюсь на расширение взаимовыгодных связей между Татарстаном и Кыргызстаном в рамках российско-кыргызских отношений», - говорится в поздравительном послании Рустама Минниханова.