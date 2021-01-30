 Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга поздравил Садыра Жапарова с избранием на пост Президента

Бишкек, "Саясат. kg". Ёсихидэ Суга пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья, дальнейших успехов в деятельности, а народу Кыргызстана – процветания.
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга от имени Правительства Японии и народа Японии поздравил Садыра Жапарова с избранием на пост Президента Кыргызской Республики.
«Мне хотелось бы выразить надежду, что совместно с Вами мы будем работать над дальнейшим развитием дружественных и добрых отношений между двумя странами, построенных в течение длительного периода с момента установления в 1992 году дипломатических отношений между Японией и Кыргызской Республикой.
Кроме того, Япония и в дальнейшем намерена тесно сотрудничать с Кыргызстаном, в том числе в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония», тем самым способствуя стабильности и развитию Центрально-Азиатского региона», - говорится в поздравительном послании.
Ёсихидэ Суга пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья, дальнейших успехов в деятельности, а народу Кыргызстана – процветания.
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