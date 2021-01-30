Президент Кореи Мун Чжэ Ин поздравил Садыра Жапарова с избранием на пост Президента Кыргызстана

Бишкек, "Саясат. kg". Республика Корея и Кыргызская Республика развивали дружественные отношения со дня установления дипломатических отношений в 1992 году.
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин поздравил Садыра Жапарова с избранием на пост Президента Кыргызской Республики.
«Республика Корея и Кыргызская Республика развивали дружественные отношения со дня установления дипломатических отношений в 1992 году. В частности, официальный визит премьера-министра Южной Кореи Ли Нак Ён в июле 2019 г., послужил поводом для укрепления практического сотрудничества между нашими странами.
Высоко оцениваю, что несмотря на сложившуюся сложную ситуацию, связанную с COVID-19 в прошлом году, Южная Корея и Кыргызстан прилагали совместные усилия в борьбе с пандемией. Рассчитываю, что и в дальнейшем мы будем тесно взаимодействовать.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, а также бесконечное развитие Кыргызской Республике», — говорится в поздравительной телеграмме.
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