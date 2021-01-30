Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Садыра Жапарова со вступлением в должность Президента

Бишкек, "Саясат. kg". Наши страны уже много лет связывают дружественные отношения, которые мы хотели бы продолжать и углублять.
Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель поздравила Садыра Жапарова со вступлением в должность Президента Кыргызской Республики.
«Наши страны уже много лет связывают дружественные отношения, которые мы хотели бы продолжать и углублять. Германия и в будущем будет поддерживать Вашу страну, в частности, в сфере экономического развития и реформ, нацеленных на укрепление правового государства. Желаю Вам сил, здоровья и легкой руки при решении стоящих перед Вами ответственных задач», - говорится в поздравительном послании Ангелы Меркель.
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