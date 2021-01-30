Дело Зилалиева. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков вызван в суд по поводу $1 млн, которые были обнаружены в банковской ячейке

Дело Зилалиева. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков вызван в суд по поводу $1 млн, которые были обнаружены в банковской ячейке

Экс-президента Сооронбая Жээнбекова вызвали на допрос в Бишкекский городской суд по делу экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева. Данную информацию подтвердила адвокат обвиняемого Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, экс-президент будет допрошен на суде в качестве свидетеля, он должен пояснить происхождение $1 млн в банковской ячейке «Оптима Банка».

«Когда Зилалиева задерживали, в сети интернет распространилось видео, где в ячейке «Оптима банка» были обнаружены $1 млн. Если обратите внимание, его задержали по денежным средствам в ячейке 8 декабря 2017 года, а видео было снято еще летом. В ходе следствия наш подзащитный давал показания в ГКНБ, что эти деньги предназначались на предвыборную кампанию С.Жээнбекова. Он сам лично отдавал ему деньги, об этом может рассказать Сапар Исаков. Но ни Исакова, ни Жээнбекова не допрашивали», - пояснила Токтакунова.

Адвокат подал ходатайство о вызове на допрос в суд экс-президента, суд удовлетворил ходатайство.

Источник: www.tazabek.kg