Дело Зилалиева. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков вызван в суд по поводу $1 млн, которые были обнаружены в банковской ячейке
Экс-президента Сооронбая Жээнбекова вызвали на допрос в Бишкекский городской суд по делу экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева. Данную информацию подтвердила адвокат обвиняемого Таалайгуль Токтакунова.
По ее словам, экс-президент будет допрошен на суде в качестве свидетеля, он должен пояснить происхождение $1 млн в банковской ячейке «Оптима Банка».
«Когда Зилалиева задерживали, в сети интернет распространилось видео, где в ячейке «Оптима банка» были обнаружены $1 млн. Если обратите внимание, его задержали по денежным средствам в ячейке 8 декабря 2017 года, а видео было снято еще летом. В ходе следствия наш подзащитный давал показания в ГКНБ, что эти деньги предназначались на предвыборную кампанию С.Жээнбекова. Он сам лично отдавал ему деньги, об этом может рассказать Сапар Исаков. Но ни Исакова, ни Жээнбекова не допрашивали», - пояснила Токтакунова.
Адвокат подал ходатайство о вызове на допрос в суд экс-президента, суд удовлетворил ходатайство.
Источник: www.tazabek.kg
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