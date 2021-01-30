Исхак Масалиев: Жест Камчыбека Жолдошбаева «ме сага» — это отношение Жогорку Кенеша к народу

Жест Камчыбека Жолдошбаева «ме сага» — это отношение Жогорку Кенеша к народу

Экс-депутат считает, что резонансный инцидент олицетворяет пропасть, которая растет между простыми гражданами и представителями власти

Бывший парламентарий Исхак Масалиев на своей странице в Фейсбук раскритиковал поступок депутата ЖК Камчыбека Жолдошбаева, показавшего гражданину неприличный жест из окна своего внедорожника.

Напомним, вчера в сети Инстаграм распространилось видео с участием депутата Камчыбека Жолдошбаева. На видео гражданин просит Жолдошбаева показать депутатское удостоверение, на что слуга народа сначала демонстрирует «корочку», затем показывает рукой «дулю» и со словами «ме сага» уезжает.

По мнению Масалиева, отношение депутатов к народу такое же. На все требования людей парламентарии тоже говорят «ме сага!» и исчезают.

— Ме сага! Стыдливый депутат Камчыбек Жолдошбаев уже два дня заполоняет собой весь интернет, говоря «ме сага» и показывая комбинацию из трех пальцев, — написал Масалиев. — Думаю, что его отношение — это общий показатель сущности депутатов ЖК. Когда народ говорит депутатам, что те незаконно увеличили срок своего пребывания в парламенте, нардепы народу — «ме сага!» Народ говорит им, что они нарушают закон, а депутаты такие — «ме сага!» Народ требуют роспуска, а они всем — «ме сага!» Растет пропасть между простыми гражданами и людьми, которые у власти.

Источник: Вести