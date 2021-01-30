Генсек ООН поздравил Садыра Жапарова со вступлением в должность президента
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш поздравил Садыра Жапарова со вступлением в должность Президента Кыргызской Республики. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
«Желаю Вам всяческих успехов в выполнении Ваших новых обязанностей. Кыргызская Республика является проверенным и надежным партнером ООН, и я уверен, что под Вашим руководством наше сотрудничество будет еще более укрепляться в соответствии с Совместным заявлением о намерениях между ООН и Кыргызской Республикой, опубликованным в ноябре 2020.
В этот период сложных глобальных проблем я рассчитываю на Вашу поддержку в дальнейшем продвижении ценностей и идеалов, закрепленных в Уставе ООН, а также в борьбе с пандемией COVID-19.
В этой связи я приветствую Вашу приверженность политическим, экономическим и социальным реформам, которые отвечают потребностям и чаяниям всего населения, включая женщин, молодежь и представителей всех национальностей.
Позвольте заверить Вас в неизменной поддержке со стороны ООН, в том числе через Региональный Центр превентивной дипломатии для Центральной Азии», — говорится в тексте поздравительного послания Антониу Гутерриша.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!