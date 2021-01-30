Президенты ФРГ, Франции и Словакии поздравили Садыра Жапарова со вступлением в должность президента Кыргызстана

Президенты ФРГ, Франции и Словакии поздравили Садыра Жапарова со вступлением в должность президента Кыргызстана

Президенты ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, Франции Эмманюэль Макрон и Словацкой Республики Зузана Чапутова поздравили Садыра Жапарова со вступлением в должность президента Кыргызстана. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В поздравлении Франк-Вальтер Штайнмайера говорится:

«В свою должность Вы вступаете в непростое время. Помимо огромной нагрузки в связи с пандемией коронавируса в Кыргызстане с новыми вызовами сталкивается демократия.

Дружественные связи между нашими странами существуют уже почти 30 лет. Как многолетний партнер Кыргызстана Германия исполнена уверенности, что наше тесное и основывающееся на доверии партнерство продолжится и в будущем. Мы и далее будем поддерживать Вашу страну на пути продвижения демократии, верховенства права и устойчивого развития, включающего все слои общества.

Желаю Вам больших успехов и легкой руки при решении предстоящих важных задач на Вашем пост».

В поздравлении Эмманюэля Макрона говорится:

«Франция является приверженцем развития связей между Европейским союзом и Кыргызской Республикой. Ближайшее вступление в силу Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и Кыргызской Республикой послужит конкретным доказательством поддержки Европейского Союза и его 27 стран-членов Вашей страны в достижениях на пути к правовому государству, демократии и устойчивому социально-экономическому развитию, с учетом необходимости борьбы с изменением климата.

Пользуюсь случаем, чтобы еще раз подтвердить мое желание продолжать и углублять наше двустороннее сотрудничество как в области политики, так и в области культуры и экономики. Присутствие в Бишкеке Французского института исследований Центральной Азии (IFEAC) является уникальным преимуществом для усиления наших связей в исследовательской области и сотрудничестве в гуманитарных и социальных науках. Помимо этого, Французский альянс в Бишкеке, созданный кыргызской стороной и получающий финансовую помощь из Франции, является основным инструментом продвижения французского языка и французской культуры в Вашей стране, и я рассчитываю на долгосрочную поддержку кыргызских властей в его работе», — говорится в поздравительной телеграмме.

В поздравлении Зузаны Чапутовой говорится:

«От имени граждан Словацкой Республики, а также от себя лично сердечно поздравляю Вас с назначением на должность Президента Кыргызской Республики. Желаю Вам творческих сил и успехов в выполнении Вашей ответственной и важной миссии.

Пользуясь случаем, чтобы оценить традиционно хорошие словацко-кыргызские отношения. Убеждена, что они и в дальнейшем будут развиваться и сотрудничество между нашими странами способствовать углублению.

Желаю Вам успехов, счастья и крепкого здоровья в вашей ответственной работе, особенно в сложный период борьбы с глобальной пандемией и продолжающимся климатическим кризисом. Верю, что международное сотрудничество и единство помогут нам преодолеть этот сложный период».

Источник: Кабар