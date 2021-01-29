Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил Садыра Жапарова с избранием на пост Президента Кыргызстана

Бишкек, "Саясат. kg". Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил Садыра Жапарова с избранием на пост Президента Кыргызской Республики.

«В свою должность Вы вступаете в непростое время. Помимо огромной нагрузки в связи с пандемией коронавируса в Кыргызстане с новыми вызовами сталкивается демократия.

Дружественные связи между нашими странами существуют уже почти 30 лет. Как многолетний партнер Кыргызстана Германия исполнена уверенности, что наше тесное и основывающееся на доверии партнерство продолжится и в будущем. Мы и далее будем поддерживать Вашу страну на пути продвижения демократии, верховенства права и устойчивого развития, включающего все слои общества.

Желаю Вам больших успехов и легкой руки при решении предстоящих важных задач на Вашем пост», - говорится в поздравительной телеграмме.