Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил Садыра Жапарова с избранием на пост Президента Кыргызстана

Бишкек, "Саясат. kg". Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил Садыра Жапарова с избранием на пост Президента Кыргызской Республики.
«В свою должность Вы вступаете в непростое время. Помимо огромной нагрузки в связи с пандемией коронавируса в Кыргызстане с новыми вызовами сталкивается демократия.
Дружественные связи между нашими странами существуют уже почти 30 лет. Как многолетний партнер Кыргызстана Германия исполнена уверенности, что наше тесное и основывающееся на доверии партнерство продолжится и в будущем. Мы и далее будем поддерживать Вашу страну на пути продвижения демократии, верховенства права и устойчивого развития, включающего все слои общества.
Желаю Вам больших успехов и легкой руки при решении предстоящих важных задач на Вашем пост», - говорится в поздравительной телеграмме.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!