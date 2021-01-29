Руслан Казакбаев встретился с заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеитом Туймебаевым

Казахстанский коллега поздравил с успешным проведением выборов и церемонии инаугурации

Накануне состоялась встреча министра иностранных дел Руслана Казакбаева с заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующим секретариата ассамблеи при администрации президента РК Жансеитом Туймебаевым, прибывшим в Бишкек в качестве представителя первого президента Республики Казахстан, Елбасы Нурсултана Назарбаева для участия в торжественной церемонии инаугурации президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова.

Жансеит Туймебаев поздравил кыргызскую сторону с успешным проведением 10 января 2021 года выборов президента и референдума по определению формы правления в стране, а также церемонии инаугурации главы государства.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов повестки дня кыргызско-казахского сотрудничества. Руслан Казакбаев акцентировал внимание на подготовке предстоящих внешнеполитических мероприятий на высшем и высоком уровнях.

Особо подчеркнута важность развития и углубления кыргызско-казахского культурно-гуманитарного партнерства в целом и в частности между Ассамблеей народа Кыргызстана и Ассамблеей народа Казахстана.

В завершение встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении тесного сотрудничества между Кыргызстаном и Казахстаном во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Пресс-служба МИД