Абдиль Сегизбаев с утра находится на допросе в ГКНБ

Абдиль Сегизбаев с утра находится на допросе в ГКНБ

Представители экс-кандидата в президенты не знают, по какому делу его вызвали

Экс-председатель ГКНБ, бывший кандидат в президенты Абдиль Сегизбаев с утра находится на допросе в Госкомитете нацбезопасности в качестве свидетеля. Об этом Vesti.kg сообщила его представитель Мээрим Асанова.

По ее словам, сегодня утром к Сегизбаеву прибыли сотрудники спецслужбы, и он отправился с ними на допрос. Однако Асанова не знает, по какому делу экс-кандидата в президенты увезли на беседу.

- Мы не можем ничего прогнозировать, поскольку даже не знаем, по какому делу его вызвали,- сказала она. - Его вызвали на допрос сегодня утром, и он сразу поехал вместе с сотрудниками ГКНБ.

Между тем интернет-издание 24.kg сообщает, что Генпрокуратура начала досудебное производство в отношении Сегизбаева по так называемому «Белизгейту». В пресс-службе главного надзорного органа пообещали Vesti.kg позже предоставить информацию.

Источник: vesti.kg