Проект новой Конституции доработан и будет передан в Жогорку Кенеш

Конституционное совещание завершает работу по доработке проекта новой Конституции.

Об этом агентству «Кабар» сообщил член Конституционного совещания Нурлан Шерипов.

По его словам, на этой неделе планируется провести итоговые секционное и пленарное заседания, после чего проект нового Основного закона будет передан в Жогорку Кенеш.

«Мы несколько раз рассмотрели статьи в проекте. Мы его усовершенствовали, провели юридический и лингвистические анализ», - сказал он.

Шерипов добавил, что после итогового совещания проект новой Конституции будет передан в Жогорку Кенеш.

Кабар