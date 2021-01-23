Азимбек Бекназаров: «Теперь Ташиев должен быть официально утвержден главой правительства!»

Бишкек, «Саясат.kg». Интервью с общественным деятелем, послом КР в Малайзии А. Бекназаровым.

— Азимбек Анаркулович, начали говорить о том, что с учетом тяжелой социально-экономической ситуации новому правительству работать будет непросто. Как вы думаете, какой состав нового правительства сможет продвинуть вперед деятельность государства?

— Конечно, будет не просто. Сейчас перед всей нацией основным вопросом повестки дня поставлен вопрос фундаментальной перестрелки ситуации в государстве, политической, социальной, экономической жизни нашего народа. Весь мир наблюдает, что будет с кыргызами, куда они пойдут. И мы глубоко ошибаемся, если происходящее в данное время политические мероприятия или попытки обновления в политическом, экономическом, культурном плане будем воспринимать как новые призывы при смене власти. Также будет неправильно наблюдать со стороны, рассуждая: «Дадим Жапарову один месяц, два месяца, а потом посмотрим».

Сейчас в Кыргызстане должно происходить не только политическое и экономическое обновление, но и самое главное — обновление гражданского сознания во внутреннем мире каждого гражданина. Процесс смены поколений должен отойти от западных приоритетов партийности и либерализма и не отступать от позиции чести, патриотизма. Если будем лежать на боку, считая, что все вопросы — это дело очередного нового правительства, то наши «120 баранов» столкнуть в яму очередного «овчара».

Общественность ни в коем разе не должна терять политической активности, бдительности в такое переходное время, как сейчас. По моему мнению, формирование нового правительства не теряло силу. Она не должна формироваться по закрепленному в действующей Конституции порядку или же по принципу торга парламентских политических партий. Подчиняясь жизненным реалиям, депутаты должны утвердить правительство, созданное тандемом Жапаров-Ташиев, окончательно возложить на них политическую ответственность, и это будет государственностью.

Если же привычно будут формировать правительство путем политического торга, туда допустят историческую ошибку. Разумеется, кричащие о «нарушении Конституции» будут привычно кричать, на это не нужно обращать внимания, потому что Конституция давно нарушена, а выступающий хозяином власти, суверенности народ сказал свое слово 10 января. Новое правительство как правительство переходного времени должно построить и внедрить новую систему. Члены нового правительства должны быть представителями не парламентских партий, а пронародного, патриотичного нового течения, сил и их активных сторонников.

— Какой критерий отбора членов правительства полезен для государства? Хватит ли сил у новоизбранного президента Садыра Жапарова провести люстрацию ранее бывших во власти и с испорченной репутацией?

— Я желаю, чтобы члены правительства были выбраны из «солдат» политики, требований, вызовов, не зависимых от партийных интересов, свободных, патриотических личностей. У нас стало модой произносить в политике, на выборах слова «люстрация», «коррупция». Но разве наш народ не знает тех, кто нарушил целостность нашего государства, отдал иностранцам народные богатства?! Во время выборов все это озвучивается, а после выборов все забывается! Затем берут передышку до следующих выборов, потом начинают выставлять себя чистыми, патриотами, правдолюбцами, учат уму-разуму, начинают хождение в народ. У одного Садыра Жапарова на это сил не хватит, дело будет продвигаться, если народ его поддержит и будет постоянно требовать.

— С. Жапаров пригласил своих соперников в президентской гонке на инаугурацию. Это усилие призвать к консолидации и совместной деятельности?

— Инаугурация — государственное мероприятие, организаторы решают, кого приглашать. Хорошо бы это не политизировать. Наверняка те, кто заявляет о непризнании итогов выборов и называют их «катастрофой», и сами не должны прийти, если у них есть немного совести.

— По какому критерию должен быть выбран глава правительства? По неписаному закону «север-юг» или с акцентом на профессионализм?

— Глава правительства давно уже выбран. Осталась только формальная сторона. У нас со времени Октябрьской «революции» работает правительство тандема Жапаров-Ташиев. Жапаров стал президентом, теперь Ташиев должен быть официально утвержден главой правительства. Здесь наверняка никакого спора нет. Мы же сказали выше, что правительство, которое скоро будет сформировано, будет правительством переходного времени. Соответственно выбору народа, это правительство, которое будет работать до полного перехода к президентскому правлению. Значит, до принятия новой Конституции не должен нарушаться тандем Жапаров-Ташиев.

Наоборот, поддержка тандема нынешним парламентом, создание для них возможностей укрепят только устанавливающуюся стабильность. Занятие Ташиевым премьерского кресла отвечает всем критериям в таких вопросах, как север-юг, идейно-партийное единство, дружба. Нет конкурентов Ташиеву и в плане патриотичного, преданного народу профессионала, что он доказывал работой в правительстве Бакиева и показывает на практике сегодня. Дело каждого гражданина — создать возможности для тандема Жапаров-Ташиева довести начатое до конца, оказать поддержку. Ну а для заслушивания их отчета и дачи оценки их работе надо назначить специальный народный курултай на октябрь 2021 года.