Премьер-министр Индии Н.Моди поздравил С.Жапарова с избранием на пост Президента Кыргызской Республики

Бишкек, "Саясат. kg". Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Садыра Жапарова с избранием на пост Президента Кыргызской Республики.
«Ваше Превосходительство,
Мне доставляет огромное удовольствие передать вам мои самые теплые поздравления и наилучшие пожелания в связи с избранием на пост Президента Кыргызской Республики.
Индийско-кыргызское стратегическое партнерство опирается на общие демократические ценности, также как и на исторические и культурные связи. Надеюсь на сотрудничество с Вами для дальнейшего углубления и расширения наших двусторонних отношений.
Пользуясь случаем, хочу выразить добрые пожелания личного здоровья Вашему Превосходительству и благополучия дружественному народу Кыргызской Республики.
Примите, Ваше Превосходительство, уверения в моем самом высоком уважении».
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