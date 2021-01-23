Премьер-министр Индии Н.Моди поздравил С.Жапарова с избранием на пост Президента Кыргызской Республики

Бишкек, "Саясат. kg". Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Садыра Жапарова с избранием на пост Президента Кыргызской Республики.

«Ваше Превосходительство,

Мне доставляет огромное удовольствие передать вам мои самые теплые поздравления и наилучшие пожелания в связи с избранием на пост Президента Кыргызской Республики.

Индийско-кыргызское стратегическое партнерство опирается на общие демократические ценности, также как и на исторические и культурные связи. Надеюсь на сотрудничество с Вами для дальнейшего углубления и расширения наших двусторонних отношений.

Пользуясь случаем, хочу выразить добрые пожелания личного здоровья Вашему Превосходительству и благополучия дружественному народу Кыргызской Республики.

Примите, Ваше Превосходительство, уверения в моем самом высоком уважении».