Против Абдиля Сегизбаева возбуждено уголовное дело

Против Абдиля Сегизбаева возбуждено уголовное дело

По данным Генпрокуратуры, экс-глава ГКНБ незаконно получил земельные участки, а затем переоформил их на близких родственников

Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении экс-председателя ГКНБ, бывшего кандидата в президенты Абдиля Сегизбаева. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе главного надзорного органа страны.

Позже в ГП КР предоставили официальную информацию о досудебном производстве.

«Генеральной прокуратурой проведена проверка исполнения земельного законодательства, по результатам которой установлено следующее.

В соответствии с требованиями Конституции, Земельного кодекса КР земля, ее недра, растительный мир, другие природные ресурсы являются исключительной собственностью Кыргызской Республики и используются в целях сохранения единой экологической системы как основы жизни и деятельности народа Кыргызстана и находятся под особой охраной государства, а пастбища не могут быть переданы в частную собственность или аренду.

Однако, бывший глава ГКНБ Сегизбаев с должностными лицами Аламудунской районной государственной администрации и Таш-Мойнокского айыл окмоту Аламудунского района, грубо нарушив требования Основного закона Кыргызской Республики и земельного законодательства, совершили посягательство на целостность пастбищных угодий, находящихся под особой охраной государства, путем

коррупционной схемы и незаконной трансформации пастбищных угодий на не предусмотренный законодательством вид угодий - под общественные постройки, получил в пользование на 49 лет сельскохозяйственный земельный участок площадью 2,2 га, расположенный в селе Кой-Таш, на котором осуществил капитальное строительство, после чего с целью скрыть свои преступные деяния переоформил имущество на близких родственников. Вместе с тем Абдиль Сегизбаев и его близкие родственники Г.Кенешова, а также ответственные работники Таш-Мойнокского айыл окмоту, подделав доверенности от владельцев, которые на тот момент выехали из Кыргызской Республики либо умерли, с целью незаконного завладения земельными участками, выданными вышеуказанным гражданам в качестве земельного надела и в целях придания законного вида своим преступным деяниям путем инициирования судебных исков в Аламудунский районный суд и впоследствии по незаконным судебным решениям, оформили в частную собственность 92 земельных участка общей площадью 18,46 га.

Кроме этого, Сегизбаевым и его близкими родственниками по вышеуказанным земельным участкам не оплачены земельные налоги, а также на пастбищных землях, зарегистрированных на имя сестры К.Сегизбаевой, без каких-либо разрешительных документов самовольно возведены различные капитальные объекты и обеспечена подача электричества.

В связи с чем, 20 января 2021 года собранные материалы были зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст.319 ч.1 (Коррупция) УК КР, начато досудебное производство».

Источник: vesti.kg