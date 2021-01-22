Сценарий меняется - кортежа не будет, банкета тоже! Как пройдет инаугурация?

Подготовка к инаугурации Садыра Жапарова уже началась - привели в порядок здание правительства, перекрыли дороги для репетиции проезда кортежа и даже создан оргкомитет.
Также озвучен бюджет мероприятия - 15 млн сомов. Эту сумму назвал Суйунбек Касмамбетов, руководитель аппарата президента и председатель оргкомитета. Но позже он отметил, что сумма может сократиться до 10 млн сомов.
В Минфине Kaktus.media сообщили, что в республиканском бюджете была предусмотрена сумма на инаугурацию в 8,5 млн сомов.
"5 млн сомов перевели в начале января и еще 3,5 млн - в середине месяца. Остальную сумму выделяют управделами президента и Жогорку Кенеша", - рассказали в Минфине.
В аппарате президента обещали позже уточнить сумму.
"Как попросил сам Садыр Жапаров, церемония будет максимально скромной", - отметили в аппарате.
Как будет проходить инаугурация?
Церемония начнется в 11:00, туда будут приглашены представители общественности, деятели культуры и научная интеллигенция. Никто из лидеров зарубежных стран на церемонию не приглашен.
"Мы учли желание предвыборного штаба Садыра Жапарова, чтобы 70% приглашенных составляли обычные граждане и избиратели, герои Кыргызстана. Также приглашены члены правительства, представители Верховного суда, ЦИК и руководители госорганов", - заявлял ранее Касмамбетов.
После вчерашней критической реакции со стороны общества было принято решение отказаться от проезда кортежа по городу, от госрезиденции "Ала-Арча" до Национальной филармонии им. Т. Сатылганова - места, где пройдет инаугурация.
Садыр Жапаров приедет в филармонию сам, дороги перекрываться не будут.
"Сейчас меняется сценарий. Но будет обязательная трансляция церемонии на КТРК.
"Банкета по случаю инаугурации также не будет. Все будет максимально скромно", - подчеркнули в аппарате.
Кто из политиков придет на церемонию?
Конечно, придет весь состав правительства, руководители других ветвей власти. Именно глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова будет вручать нагрудный знак, штандарт и удостоверение Садыру Жапарову.
Вопрос присутствия на церемонии экс-президентов Розы Отунбаевой и Сооронбая Жээнбекова пока остается открытым.
"Сегодня после обеда будет заседание оргкомитета, где будут решаться подобные вопросы. Комментарии дадим позже", - отметили в аппарате главы государства.
Как Kaktus.media сообщал ранее, Садыр Жапаров будет работать в нынешнем Доме правительства, сейчас здание приводят в порядок снаружи и внутри. После завершения церемонии в филармонии Жапаров поедет туда.
URL: https://kaktus.media/430410
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!