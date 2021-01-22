Сценарий меняется - кортежа не будет, банкета тоже! Как пройдет инаугурация?

Подготовка к инаугурации Садыра Жапарова уже началась - привели в порядок здание правительства, перекрыли дороги для репетиции проезда кортежа и даже создан оргкомитет.

Также озвучен бюджет мероприятия - 15 млн сомов. Эту сумму назвал Суйунбек Касмамбетов, руководитель аппарата президента и председатель оргкомитета. Но позже он отметил, что сумма может сократиться до 10 млн сомов.

В Минфине Kaktus.media сообщили, что в республиканском бюджете была предусмотрена сумма на инаугурацию в 8,5 млн сомов.

"5 млн сомов перевели в начале января и еще 3,5 млн - в середине месяца. Остальную сумму выделяют управделами президента и Жогорку Кенеша", - рассказали в Минфине.

В аппарате президента обещали позже уточнить сумму.

"Как попросил сам Садыр Жапаров, церемония будет максимально скромной", - отметили в аппарате.

Как будет проходить инаугурация?

Церемония начнется в 11:00, туда будут приглашены представители общественности, деятели культуры и научная интеллигенция. Никто из лидеров зарубежных стран на церемонию не приглашен.

"Мы учли желание предвыборного штаба Садыра Жапарова, чтобы 70% приглашенных составляли обычные граждане и избиратели, герои Кыргызстана. Также приглашены члены правительства, представители Верховного суда, ЦИК и руководители госорганов", - заявлял ранее Касмамбетов.

После вчерашней критической реакции со стороны общества было принято решение отказаться от проезда кортежа по городу, от госрезиденции "Ала-Арча" до Национальной филармонии им. Т. Сатылганова - места, где пройдет инаугурация.

Садыр Жапаров приедет в филармонию сам, дороги перекрываться не будут.

"Сейчас меняется сценарий. Но будет обязательная трансляция церемонии на КТРК.

"Банкета по случаю инаугурации также не будет. Все будет максимально скромно", - подчеркнули в аппарате.

Кто из политиков придет на церемонию?

Конечно, придет весь состав правительства, руководители других ветвей власти. Именно глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова будет вручать нагрудный знак, штандарт и удостоверение Садыру Жапарову.

Вопрос присутствия на церемонии экс-президентов Розы Отунбаевой и Сооронбая Жээнбекова пока остается открытым.

"Сегодня после обеда будет заседание оргкомитета, где будут решаться подобные вопросы. Комментарии дадим позже", - отметили в аппарате главы государства.

Как Kaktus.media сообщал ранее, Садыр Жапаров будет работать в нынешнем Доме правительства, сейчас здание приводят в порядок снаружи и внутри. После завершения церемонии в филармонии Жапаров поедет туда.



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