Избранный Президент Садыр Жапаров прокомментировал вопросы по организации инаугурации 

Бишкек, "Саясат. kg". "Я принял решение отказаться от специального кортежа, банкета и других организационных мероприятий, влекущих большие финансовые расходы".
Избранный Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров прокомментировал вопросы, связанные с организацией церемонии вступления в должность главы государства.
Ниже приводим текст комментария:
«Уважаемые кыргызстанцы!
Учитывая политическую ситуацию, сложившуюся после октябрьских событий, экономическое, финансовое и эпидемиологическое положение республики считаю необходимым отметить, что в такой ситуации мы должны отказаться от обременительных для экономики страны мероприятий. Думаю народ нас поймет и поддержит.
Выражаю благодарность Организационному комитету, разработавшему план мероприятий соответствующий устоявшимся традициям, стандартам и процедурам вступления в должность главы государства.
Я принял решение отказаться от специального кортежа, банкета и других организационных мероприятий, влекущих большие финансовые расходы. Важно учесть и осуществить только требуемые законодательством обязательные процедуры вступления в должность Президента.
Государство должно фокусировать все свое внимание на использование государственных средств в поддержку народа и его нужд».
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