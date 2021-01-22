«Садыр Жапаров не знал». Новый президент запретил тратить 10 млн. сомов на инаугурацию и перекрывать дорогу в этот день
«Он просто зайдет в Филармонию, даст клятву и выйдет. Все будет по-простому»
Садыр Жапаров не знал о том, что проводятся репетиции в честь инаугурации и что на церемонию будет потрачено 10 миллионов сомов. Об этом сообщила член партии «Мекенчил» Адинай Марипова на своей странице в соцсети Инстаграм.
— Садыр Жапаров запретил перекрывать дорогу от Госрезиденции до Филармонии в день инаугурации, — написала Марипова. — Дороги перекрываться не будут, 10 млн. тоже не будет потрачено. Президент против всего этого. Он просто зайдет в Филармонию, даст клятву и выйдет. Все будет по-простому.
Член партии «Мекенчил» также отметила, что репетиция инаугурации проводилась со специальным оргкомитетом по проведению торжества, а сам Садыр Жапаров был не в курсе происходящего.
— Садыр Жапаров не знал обо всем этом, — поведала Марипова. — Дорогу перекрывал не он.
Она уточнила, что данная информация взята лично у Садыра Жапарова.
Редакция Vesti.kg обратилась за комментарием в пресс-службу аппарата президента.
— Пока точную информацию дать не могу, — ответила представитель пресс-службы Галина Байтерек. — Иду на совещание, чтобы узнать подробнее о данной ситуации. Как только все будет известно, сообщу.
Отметим, вчера в Бишкеке прошла репетиция инаугурации Садыра Жапарова. Люди были возмущены пробками, которые образовались из-за перекрытия дорог. Негодование людей вызвало и то, что на инаугурацию главы государства будет потрачен 10 млн. сомов.
Источник: vesti.kg
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