«Садыр Жапаров не знал». Новый президент запретил тратить 10 млн. сомов на инаугурацию и перекрывать дорогу в этот день

«Садыр Жапаров не знал». Новый президент запретил тратить 10 млн. сомов на инаугурацию и перекрывать дорогу в этот день

«Он просто зайдет в Филармонию, даст клятву и выйдет. Все будет по-простому»

Садыр Жапаров не знал о том, что проводятся репетиции в честь инаугурации и что на церемонию будет потрачено 10 миллионов сомов. Об этом сообщила член партии «Мекенчил» Адинай Марипова на своей странице в соцсети Инстаграм.

— Садыр Жапаров запретил перекрывать дорогу от Госрезиденции до Филармонии в день инаугурации, — написала Марипова. — Дороги перекрываться не будут, 10 млн. тоже не будет потрачено. Президент против всего этого. Он просто зайдет в Филармонию, даст клятву и выйдет. Все будет по-простому.

Член партии «Мекенчил» также отметила, что репетиция инаугурации проводилась со специальным оргкомитетом по проведению торжества, а сам Садыр Жапаров был не в курсе происходящего.

— Садыр Жапаров не знал обо всем этом, — поведала Марипова. — Дорогу перекрывал не он.

Она уточнила, что данная информация взята лично у Садыра Жапарова.

Редакция Vesti.kg обратилась за комментарием в пресс-службу аппарата президента.

— Пока точную информацию дать не могу, — ответила представитель пресс-службы Галина Байтерек. — Иду на совещание, чтобы узнать подробнее о данной ситуации. Как только все будет известно, сообщу.

Отметим, вчера в Бишкеке прошла репетиция инаугурации Садыра Жапарова. Люди были возмущены пробками, которые образовались из-за перекрытия дорог. Негодование людей вызвало и то, что на инаугурацию главы государства будет потрачен 10 млн. сомов.

Источник: vesti.kg