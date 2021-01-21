Образован оргкомитет по подготовке и проведению торжественной церемонии вступления в должность вновь избранного Президента

Бишкек, "Саясат. kg". Согласно Указу, образован организационный комитет по подготовке и проведению торжественной церемонии вступления в должность вновь избранного Президента, которая состоится 28 января 2021 года.
Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов подписал Указ «О подготовке и проведении торжественной церемонии вступления в должность вновь избранного Президента Кыргызской Республики».
Согласно Указу, образован организационный комитет по подготовке и проведению торжественной церемонии вступления в должность вновь избранного Президента, которая состоится 28 января 2021 года.
Ниже приводим состав организационного комитета по подготовке и проведению торжественной церемонии вступления в должность вновь избранного Президента Кыргызской Республики:
- Касмамбетов Суйунбек Сапарбекович – Руководитель Аппарата Президента Кыргызской Республики, председатель организационного комитета;
- Шайлдабекова Нуржан Кармабековна – председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, заместитель председателя организационного комитета;
- Новиков Артем Эдуардович – исполняющий обязанности Премьер-министра Кыргызской Республики, первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики, заместитель председателя организационного комитета;
- Аманбаев Бактыбек Абдилашимович – Руководитель Аппарата Правительства – министр Кыргызской Республики;
- Сабырбеков Алмазбек Амангелдиевич – Руководитель Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;
- Омуралиев Таалайбек Барыктабасович – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики;
- Казакбаев Руслан Айтбаевич – министр иностранных дел Кыргызской Республики;
- Ниязбеков Улан Омоканович – министр внутренних дел Кыргызской Республики;
- Ажикеев Бообек Эргешович – министр чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;
- Мукашев Кыялбек Белекович – министр финансов Кыргызской Республики;
- Бейшеналиев Алымкадыр Сабирдинович – министр здравоохранения Кыргызской Республики;
- Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович – министр культуры, информации и туризма Кыргызской Республики;
- Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич – председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики;
- Тулобаев Балбак Зарлыкович – исполняющий обязанности мэра города Бишкек;
- Алиев Бактияр Жеңишбекович – генеральный директор Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики;
- Жумаев Алтынбек Мусаевич – руководитель ТРК «7 канал».
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