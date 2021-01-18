СМИ: Сыймык Жапыкеев может быть задержан на этой неделе

Сыймык Жапыкеев может быть задержан на этой неделе
Сообщается, что Мелис Аспеков дал показания против председателя ГСБЭП
Гражданский активист Мелис Аспеков, задержанный за вымогательство 250 тысяч долларов у «Кыргыз темир жолу», дает показания против председателя ГСБЭП (Финполиции) Сыймыка Жапыкеева. Об этом пишет интернет-издание «Тараз» со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что глава Финпола может быть задержан на этой неделе.
По данным сайта, Аспеков рассказал следствию, что 50 тысяч долларов из тех 250 тысяч предназначались Жапыкееву.
Напомним, 9 января гражданского активиста Мелиса Аспекова и предпринимателя Улана Джураева заключили под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ сроком до 9 марта 2021 года за вымогательство 250 тысяч долларов у руководства ГП «НК «Кыргыз темир жолу».
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!