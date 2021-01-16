«Аль-Джазира»: «Садыр Жапаров – представитель народа. Новый национальный герой»

Бишкек, "Саясат. kg". Этот человек вышел из гущи народа.

Международное издание «Аль-Джазира» написало о новоизбранном президенте Кыргызстана. Там издание отметило Садыра Жапарова «новым национальным героем».

Этот человек вышел из гущи народа. Эхо безголосых: бедные регионы и простые граждане далеки от светлой жизни русскоязычной столицы. Садыр Жапаров своим умением говорить на кыргызском языке доходчиво и понятно смог получить поддержку народа. Он уделил много внимания поддержке трудовых мигрантов, оставшихся вне поля зрения доминирующей политической элиты страны», — написало издание.

Также в беседе «Аль-Джазиры» с одним из создателей медиа «Kloop» Бектуром Искендером, тот отметил: поддержка трудовых мигрантов была крайне важной в создании настоящей популярности Жапарова. «Ведь почти миллион кыргызов работают в зарубежных странах, многие из них живут в плохих условиях, подвергаются дискриминации, Россия относится безразлично, а Кыргызстан остался полностью забытым. И вдруг появился политик, обративший на них внимание».

Далее издание привело слова Садыра Жапарова на пресс-конференции 10 января: «Ваши голоса дали мне силу и открыли дорогу уверенному вступлению в работу. Я сделаю все посильное, чтоб сохранить ваше доверие. Я пришел во власть в тяжелый момент для страны».

Издание охарактеризовало выступление президента таким образом: «Его голос звучал сдержанно и мягко. Он глубоко уверен в справедливости своего дела. Он выглядел энергичным и решительным. Далее обещал создать условия, вернуть домой трудовых мигрантов, выполняющих за границей черную работу и получающих за нее недостаточные деньги. Он заявил, что у него нет ненависти к соперникам, пытавшихся дискредитировать его, не намерен мстить, и не пойдет против желания народа».